У Києві можна купити вина кримської «Масандри» з російською етикеткою / Фото

11:45 09.07.2020   Крым

В українських інтернет-магазинах вільно продають  вино виробництва захоплених Росією в Криму НВАО «Масандра» та заводу «Новий світ», щодо яких діють санкції ЄС і США.  

Поставки товарів з окупованого Криму заборонені, але РФ повідомляє про збільшення «експорту» кримських вин в Україну. 

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань, провівши експеримент із  купівлі вина «Масандри», розлитого у 2019 році.

Постановою Кабміну України №1035 з 1 січня 2016 року заборонено поставки товарів із тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя. Експорт товарів, вироблених у Криму, забороняють і секторальні санкції ЄС.

Однак ЦЖР виявив, що в українських інтернет магазинах продаються вина, виготовлені у НВАО «Масандра» після 2014 року та колекційні, оформлені етикетками, на яких Крим вказано російським. Для експерименту через інтернет-магазин VV  Market журналісти  придбали пляшку вина «Масандри» урожаю 2016 року, розлитого у 2019 році. 

На сайтах цього та інших інтернет-магазинів також представлені вина виробництва заводу «Новий світ» та коньяки алуштинського заводу «Маглів».

Як саме продукція кримської «Масандри» потрапляє на вільну територію України, представник інтернет-магазину Андрій, який продав журналістам пляшку за готівку,  розповідати відмовився. Лише зауважив, що вино до Києва доставляють довго.

«Точно я не знаю, як воно все відбувається. Але дуже довго йде», — сказав продавець. На зауваження про незаконність поставок із окупованого Криму пожалівся:  «Ми живемо зараз у такому світі, де у нас усе незаконно. Нам жити незаконно, дихати незаконно, от зараз працювати незаконно». 

На початку цього року у російських ЗМІ з’явилась сенсація: Росія на 50% збільшила експорт вина в Україну. Журналісти видання «РБК» встановили, що усі поставки вина, які російська митниця фіксує як експорт в Україну, їдуть у так звані «республіки» в окупованій частині Донбасу. А левова частка цього незаконного «експорту» — це вина кримських виробників. Про «експорт» вин «Масандри» до ОРДЛО  повідомляла і керівниця об’єднання Яніна Павленко. 

Тому вірогідно припустити, що вина «Масандри» і «Нового світу» із окупованого Криму ввозяться на вільну територію України з ОРДЛО, куди вони незаконно поставляються через неконтрольовану частину кордону з РФ.  

Фото: investigator.org.ua



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