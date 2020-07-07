Литва усилит восточный фланг НАТО американскими боевыми вертолетами

11:30 09.07.2020   Россия

Государственный департамент США после процедуры рассмотрения согласовал возможность продажи Литве шести боевых вертолетов UH-60M Black Hawk для обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО. 

Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США, пишет ghall.com.

«Государственный департамент утвердил возможной продаже правительства Литвы шести вертолетов UH-60M Black Hawk и связанного с ними оборудования, ориентировочной стоимостью $ 380 млн», – указывается в сообщении.

Отмечается, что Конгресс США был проинформирован о процедуре в установленном порядке.

Как уточнили в американском агентстве, речь идет о закупке Литвой вертолетов стандартной конфигурации, а также двух запасных двигателей, восьми систем предупреждения о ракетном обстреле AN / AAR-57. Кроме того, боевые машины будут оснащены пулеметами M240H, боевой системой глобального позиционирования, лазерными прицелами и другим современным оборудованием.

«Предложение о продаже будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, а также усилению безопасности союзника по НАТО, который является важным игроком для обеспечения мира и стабильности в Европе», – подчеркивается в сообщении.



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