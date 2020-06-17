Іран каже, що готовий почати переговори з Україною щодо літака МАУ з 20 липня

11:00 09.07.2020   Украина

Іран заявляє, що готовий розпочати двосторонні переговори з Україною щодо збитого лайнера МАУ з 20 липня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у позиції посольства Ірану в Україні, яку поширило агентство "Інтерфакс-Україна". 

"Ісламська Республіка Іран ні не приховує щось, ні не шукає причин, щоб не співпрацювати з Україною. У зв'язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, іранська сторона заявила через МЗС Ісламської Республіки Іран посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і наразі ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною", - йдеться в позиції посольства. 

Наголошується, що іранська сторона не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді або були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з послом України в Ірані, а також під час зустрічей посла Ірану із представниками українського керівництва.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів із українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді", - зазначило посольство. 

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "BBC Україна" заявив, що Іран не готовий прийняти пропозицію України про переговори щодо компенсації за літак авіакомпанії МАУ. 

"Буквально сьогодні (7 липня) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва про переговори", - сказав Єнін.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.



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