Пожежа в Одеському коледжі: Суд відклав розгляд справи

10:45 09.07.2020   Одесса

Приморський районний суд Одеси відклав до 3 серпня розгляд справи про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу через неявку учасників кримінального провадження.

Про це 8 липня повідомила прес-служба райсуду, пише ZN,UA.

"8 липня 2020 року на 9.00 було призначено підготовче судове засідання, де не було всіх учасників судового провадження, явка яких визнана обов'язковою. Судове засідання відкладено до 15.30 3 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року спалахнула пожежа на третьому поверсі коледжу в Одесі. Внаслідок пожежі офіційно повідомили про 16 загиблих і 47 постраждалих. Поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) КК.

У Новій Каховці 5 липня сталася пожежа житлового будинку в Новій Каховці. У підпалі підозрюють 38-річного чоловіка, який після сварки з дружиною підпалив квартиру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.



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