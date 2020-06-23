Роботи з відновлення інфраструктури Північно-Кримського каналу на межі АР Крим та Херсонської області наразі не спостерігаються.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, відповідаючи на питання чи спостерігаються, за даними розвідки, відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі з боку АР Крим біля адміністративної межі Херсонської області.

"З боку АР Крим, і це є у відкритих джерелах інформації, вони використовують частково інфраструктуру Північно-Кримського каналу. Тобто вони роблять забурювання, дістають воду з артезіанських свердловин і по нашому каналу доставляють цю воду до Керчі, а також у північні райони півострова. Безпосередньо те, що стосується частини Північно-Кримського каналу від адміністративної межі Херсонської області і АР Крим, таких робіт на даний час не відмічено", - повідомив Наєв.

Він уточнив, що частиною Північно-Кримського каналу подається вода, яка видобувається з артезіанських свердловин, а також чотирьох водосховищ.

"Ми повністю володіємо цією інформації до деталей", - запевнив командувач.

Північно-Кримський канал був побудований у 1961-1971 роках для забезпечення водою посушливих територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів були припинені.