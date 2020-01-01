Україна в ООН: Радбез має діяти жорстко, аби не бути безсилим проти агресії Росії

10:00 09.07.2020   Украина

Рада Безпеки ООН не повинна залишатися безсилою проти агресії Кремля на сході України й окупації Криму й мусить застосувати жорсткі дії, щоби примусити Російську Федерацію слідувати міжнародному праву.

Про це йдеться в заяві Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці на засіданні Радбезу ООН, текст якої отримав у своє розпорядження Укрінформ.

"Ця Рада не має права повторювати своїх невдач у Руанді, продовжувати терпіти провали (мирних ініціатив – ред.) у Сирії, й залишатися безсилою проти російської агресії в Україні", - заявив український дипломат.

Кислиця нагадав, що прояви геноциду в Руанді в 1994 році були повністю проігноровані Радою Безпеки ООН свого часу. До того ж, Радбез не може ефективно реагувати на злочини режиму Асада в Сирії проти власного народу через те, що роботу Ради блокує "наймолодший необраний член" – Російська Федерація. Вона вже 15 разів користалася правом "вето", щоби відхилити будь-які спроби мирного врегулювання ситуації в Сирії.

"Очевидно, РФ має на меті не тільки відродити методи Сталіна, але й обійти СРСР за кількістю накладених "вето", - підкреслив представник України.

У цьому зв'язку Кислиця закликав Раду безпеки ООН активізувати зусилля для того, щоби домогтися припинення агресії Кремля, в тому числі проти України.

"Потрібні конкретні жорсткі дії, щоби змусити Російську Федерацію дотримуватися її зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства у сфері захисту прав людини як у Криму, так і на Донбасі", - підкреслив постійний представник України при ООН.

Як повідомлялося, 1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах – у тому числі на Донбасі, а також забезпечення гуманітарної й медичної допомоги в період пандемії COVID-19. Це стало можливим після понад трьох місяців зусиль міжнародної спільноти щодо просування цієї ініціативи в ООН, у той час як РФ намагалася домогтися скасування всіх міжнародних санкцій перед тим, як підтримати глобальне перемир'я.



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