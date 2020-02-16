Україна в ОБСЄ знову закликала Росію до виконання Будапештського меморандуму

09:45 09.07.2020   Украина

Україна закликає Росію повернутися до повного дотримання зобов’язань за Будапештським меморандумом шляхом припинення агресії та деокупації суверенних територій України.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наполегливо закликаємо російську сторону повернутися до повного дотримання Будапештського меморандуму шляхом припинення агресії та деокупації суверенних територій України, а також до відшкодування заподіяної Україні шкоди", - зазначив Лоссовський.

За словами дипломата, нехтування наданими Україні безпековими гарантіями “підриває та розмиває глобальні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї та забезпечення прогресу у світовому ядерному роззброєнні". Виконання ж Росією своїх зобов’язань за Будапештським меморандумом дозволить виправити цю ситуацію та зміцнити європейські режими безпеки та нерозповсюдження.

"За багато років Україна здобула міцну репутацію контрибутора у питаннях ядерного нерозповсюдження та роззброєння. Ми позбулися усіх високозбагачених запасів урану та добровільно відмовилися від величезного арсеналу ядерної зброї, успадкованого від колишнього Радянського Союзу - під гарантії Будапештського меморандуму про безпеку, територіальну цілісність та недоторканність кордонів України. Натомість через два десятиліття Україна була обманута, а її територіальна цілісність та суверенітет були грубо порушені однією з держав-гарантів", - підкреслив Лоссовський.



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