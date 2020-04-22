Уникальный замок "Ласточкино гнездо" подрядчик хотел облицевать дешевой китайской плиткой

09:30 09.07.2020   Ялта

Подрядчик хотел использовать в облицовке дворца "Ласточкино гнездо" дешевый китайский керамогранит. 

Об этом сообщил т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов в ходе выездного заседания на объекты ФЦП, передает РИА Новости Крым.

Как выяснилось, материал был предусмотрен техническим заданием, разработанным ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры". 

По "предложению" Евгения Кабанова, исполнитель работ ООО "Дизайн" согласился заменить материал на более дорогой и соответствующий статусу объекта.

"Надеемся, подрядчик исправит выявленные недостатки, и к концу года дворец будет отреставрирован", - сказал т.н. "министр" строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов. 

В целом работы по реконструкции "Ласточкиного гнезда" идут в соответствии с графиком. Подрядчик усилил основание фундамента и стальное основание. Выполнены работы по реставрации архитектурных элементов фасада здания, заменены оконные блоки, выполнены и другие работы. 

Общая стоимость контракта превышает 70 млн рублей, уже подрядчиком освоено порядка 50 млн рублей. 

Дворец-замок "Ласточкино гнездо" расположен на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Замок в неоготическом стиле с элементами португальской и мануэлинской архитектуры был возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. После аннексии Крыма Россией дворец получил статус федерального памятника культуры.



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