ЮВО: Новобранцев из Волгоградской области впервые отправили служить в Крым
|09:00 09.07.2020
|Крым
Впервые военным комиссариатом Волгоградской области Южного военного округа проведена отправка около 100 новобранцев для прохождения военной службы на территории оккупированного Крыма.
Отправка была проведена самолетами военно-транспортной авиацией 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Волгоградской области, пишет пресс-служба Минобороны Крыма.
Новобранцы будут проходить военную службу в частях Национальной гвардии в Феодосии, Евпатории, Симферополе и Гаспре, а также в подразделениях Воздушно-десантных войск в Крыму.
Перед убытием со сборного пункта новобранцы трижды прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
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