Из-за сильной засухи на курортах Краснодарского края критическая ситуация с водоснабжением

08:45 09.07.2020   Краснодарский край

Курорты Краснодарского края оказались в критическом положении из-за сильной засухи. 

Так, например, в Геленджике перестали работать большинство артезианских скважин, а местное водохранилище обмелело до критического уровня, пишет издание Новый День.

В пресс-службе администрации города-курорта уточнили, что из 35 скважин Дивноморского водозабора остановлена работа 18, а синоптики прогнозируют усиление жары. Там также рассказали, что Церковное озеро обмелело на столько, что оставшаяся вода стала иловой. В связи со сложной обстановкой власти призвали жителей и гостей города экономить воду.

Ничуть не лучше дела обстоят в Анапе. Там полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко, которое является местной природной достопримечательностью. Чтобы спасти деревья от гибели, их ежедневно поливают из пожарных машин, передает «Интерфакс».

В Ейском районе Краснодарского края введен жесткий график расхода воды. Ее подают не более 6 часов в сутки. Аналогичные проблемы с водой – в Горячем Ключе и Новороссийске, где критически обмелело Неберджаевское водохранилище.

Также до предельно низких значений упал уровень воды в реке Кубань. Специалисты отмечают, что некоторые питающие ее притоки и водоемы пересохли. Перебои с водоснабжением отмечаются в райцентрах и станицах Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская, в поселке Черноморский.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2020 год оказался одним из самых засушливых в истории региона. Продолжительных осадков здесь не было более шести месяцев.



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