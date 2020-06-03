На пляже в Севастополе смыло недавно уложенную плитку / Фото, видео

08:30 09.07.2020   Севастополь

В оккупированном Севастополе шторм разрушил пляж «Хрустальный», расположенный в центре города. 

Плитку разбило волнами и частично смыло в воду, рассказал на своей странице в Facebook общественник Иван Комелов, пишет издание Новости Крыма.

«Пляж «Хрустальный» смыт легким прибоем! То, что было очевидно всем, свершилось! Небольшой шторм, рейд даже не закрыт, ходят катера на Северную, смыл тротуарную плитку уложенную оператором пляжа! Деньги оператора «уплыли» в море, а горожане в разгар лета остались без пляжа», - написал Комелов.

Новая плитка на пляже «Хрустальный» была уложена в мае 2020 года, а 8 июля в Севастополе произошел первый шторм.

Фото: Новости Крыма



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