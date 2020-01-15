Оккупанты решили расторгнуть договор с подрядчиком реставрации Воронцовского дворца

08:00 09.07.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма расторгнут договор с очередным недобросовестным подрядчиком, проводившим реставрационные работы в Воронцовском дворце. 

Об этом сообщил т.н. "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов, пишет Крыминформ.

«Здесь тоже расторгаем», – резюмировал Кабанов после заслушанного доклада о работе подрядчика – ООО «Меандр».

По словам Кабанова, подрядчик понесёт гражданско-правовую ответственность и попадёт в список недобросовестных поставщиков, что в дальнейшем не позволит ему участвовать в госзакупках.

Стоимость работ по данному объекту составляет около 353 млн рублей. Подрядчик не выполнил полностью работы по замене кровли, просрочив исполнение работ почти на год. Кроме этого, не была выполнена реконструкция наружных сетей водоснабжения и канализации, ряд других основных работ.

Ранее Сергей Аксёнов сообщил, что "в ближайшую пятилетку" в рамках федеральной целевой программы должны завершиться ремонтно-реставрационные работы на шести объектах, среди которых комплекс сооружений Воронцовского дворца.

В июне 2019 года сильный ветер снес временную кровлю Воронцовского дворца в Алупке, из-за чего дождь затопил залы музея. На тот момент в министерстве культуры оккупированного Крыма заверили, что утраты музейных экспонатов не зафиксировано.



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