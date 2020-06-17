Обыски в Крыму: суд арестовал еще троих задержанных накануне мусульман
|20:49 08.07.2020
|Крым
В среду, 8 июля, "суд" в оккупированном Симферополе арестовал Исмета Ибрагимова, Зекирью Муратова и Вадима Бектимирова, которых задержали 7 июля в Крыму по обвинению в участии в запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».
Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», арестованные будут находится в СИЗО до 2 сентября.
Накануне Киевский районный "суд" Симферополя отправил под домашний арест до 2 сентября крымского мусульманина, инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова, подозреваемого в организации деятельности «Хизб ут-Тахрир».
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