На кордонах з Придністров'ям та Білоруссю воєнних загроз на сьогодні немає.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, відповідаючи на запитання, чи спостерігаються зміни щодо військової присутності на кордонах з Придністров'ям і Білоруссю.

“На даний час зміни, які б загрожували національній безпеці України, ні з боку Білорусі, ні з боку Молдови та незаконної Придністровської республіки не спостерігаються. Немає ніякого накопичення (військ — ред.). Наразі не виявлені загрози, пов'язані з цими напрямками”, - зазначив Наєв.

25 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.