Силовики у Криму проводять обшуки на пропагандистському телеканалі «Міллет», який був створений окупаційною «владою» півострова після вигнання з Криму першого кримськотатарського телеканала ATR .

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на дані новопризначеного гендиректора телекомпанії Лілії Веджат.

«У нас упродовж кількох днів працюють співробітники МВС, рахункова палата. Правоохоронні органи зараз повністю перевіряють фінансову дисципліну, трудове законодавство. Після початку роботи правоохоронних органів ряд співробітників написали заяви [на звільнення] у терміновому порядку за власним бажанням», — повідомила колаборантка.

Низка інших ЗМІ із посиланням на колишнього співробітника телеканалу повідомляють про те, що за два тижні після того, як Веджат обійняла посаду генерального директора, були звільнені або самі звільнилися 25 зі 120 співробітників цього пропагандистського медіа.

Як відомо, наприкінці червня «голова» Криму Сергій Аксьонов представив колективу телеканала «Міллет» нового керівника — Лілю Веджат. Раніше вона працювала кореспондентом на іншому пропагандистському телеканалі у Криму.

До призначення Веджат гендиректором «Міллета» був інший кримськотатарський колаборант — Ервін Мусаєв. Він пішов у відставку за власним бажанням цьогоріч у лютому. Після нього виконувачем обов'язки керівника стала заступниця Мусаєва Севіля Еміралієва.

Нагадаємо, пропагандистський телеканал «Міллет» був створений окупаційною «владою» Криму після заборони мовлення на півострові першому кримськотатарському телеканалу АTR. «Міллет» почав своє мовлення у вересні 2015 року з гімну Російської Федерації і з того часу є ретранслятором російської пропаганди на півострові.