Обыски в Крыму: Прокуратура АРК выдвинула российским силовикам обвинение по двум статьям
|19:41 08.07.2020
|Крым
Прокуратура АРК выдвинула российским силовикам, проводившим 7 июля обыски в аннексированном Крыму у крымских мусульман, обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают Крым.Реалии.
Кроме, ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища) Прокуратура АРК квалифицирует действия силовиков по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).
Накануне сообщалось, что главное управление Нацполиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения российской ФСБ 7 июля обысков в четырех районах Крыма.
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