Прокуратура АРК выдвинула российским силовикам, проводившим 7 июля обыски в аннексированном Крыму у крымских мусульман, обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают Крым.Реалии.

Кроме, ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища) Прокуратура АРК квалифицирует действия силовиков по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Накануне сообщалось, что главное управление Нацполиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения российской ФСБ 7 июля обысков в четырех районах Крыма.