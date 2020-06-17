Адвокат Еміль Курбедінов вважає, що ФСБ приурочила масову облаву на кримських татар до доповіді генсека ООН, з якою він виступив за кілька днів до останніх обшуків в окупованому Криму.

Про це Курбедінов повідомив у коментарі кореспондентам ATR.

«Це вже друга велика доповідь про утиски в Криму, яка була озвучена генеральним секретарем ООН. У доповіді чітко розписано про переслідування кримськотатарського народу в Криму, про зникнення людей і про те, що насправді відбувається в слідчих ізоляторах», — сказав кримський адвокат.

Він також повідомив, що всіх затриманих напередодні в окупованому Криму розвезли у різні слідчі ізолятори. Адвокат наголосив, що СІЗО — це катівні, а ФСБ це робить з метою тиску на людей.

6 липня 2020 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року. У ній йдеться про жорстоке поводження з боку ФСБ та інших правоохоронних органів. Також йдеться про порушення прав затриманих, втручання в роботу журналістів тощо.