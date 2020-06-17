Ветерани кримськотатарського руху вимагають вибачень від Аксенова під будівлею Радміну

18:01 08.07.2020   Крым

Ветерани кримськотатарського національного руху прийшли під будівлю російського уряду Криму в центрі Сімферополя через обшуки в Криму.

Про це повідомляє «Кримська солідарність», яка веде трансляцію з місця подій.

Учасники зібрання вимагають зустрічі з "главою" Криму Сергієм Аксеновим. До мітингувальників вийшла працівниця апарату уряду Криму за зверненням громадян. Вона стверджує, що Аксенов не має стосунку до арешту мусульман, кримських татар.

«Аксенов має відповісти за слова і вибачитися», – повідомили учасники зустрічі. Вони мають на увазі пост Аксенова у Facebook, де він подякував ФСБ за затримання мусульман, звинувачених в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.

Російський міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Михайло Афанасьєв вийшов до мітингувальників і повідомив, що Аксенова немає в будівлі уряду. За його словами, він переговорив з Аксеновим. Той попросив мітингувальників визначити п'ятььох своїх представників і прийти до нього на прийом. Учасники мітингу відмовляються йти до Аксенова та кажуть, що він сам має вийти до кримських татар.

Вранці 7 липня в будинках сімох кримських татар пройшли обшуки: у Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, у Ісмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, у Аліма Суф'янова в селі Залізничне Бахчисарайського району, у Сейрана Хайретдінова в селі Білокам'янка Бахчисарайського району, в Олександра Сизикова в селі Севастьянівка Бахчисарайського району, у Вадима Бектемірова в селі Кам'янка Сімферопольського району та у Ділявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір», які «поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман». У повідомленні пресцентру російської спецслужби йдеться, що «за місцями проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, що використовувалися ними при веденні терористичної діяльності».

Дії російських силовиків засудили в Представництві Президента України в АРК, а Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом обшуків за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).



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