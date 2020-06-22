Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проведення чергового саміту в нормандському форматі за участю лідерів чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини, можливий незабаром, але за умови виконання паризьких домовленостей.

Про це він заявив журналістам у середу, 8 липня, передає ТАСС. При цьому, навіть приблизну дату він не назвав, повідомляє OBOZREVATEL.

"Можна сказати однозначно, що при виконанні паризьких домовленостей можливо швидке проведення саміту в "нормандському форматі", – сказав він.

Відзначимо, 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Пізніше в Росії заговорили про зрив "нормандської зустрічі" в квітні.

Нагадаємо, зустріч радників лідерів "нормандського" формату відбулася 3 липня в Берліні. У переговорах брали участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак і Олексій Резніков, який очолював українську делегацію.