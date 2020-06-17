"Голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС заявив, що наразі, запас питної води для Севастополя складає 110 днів.

"З точки зору побутових потреб у нас проблемним залишається тільки Сімферополь ... Будемо перекидати до 60 кубів на добу (з Тайганського в Сімферопольське водосховище). На сьогоднішній день у нас Партизанське та Сімферопольське водосховища заповнені на 25%, Аянське - на 75 % орієнтовно. Тобто, у нас сьогодні запасів води більше, ніж на 110 днів для Сімферополя ", - повідомив Аксьонов, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.