"Запас питної води для Севастополя - 110 днів" - Аксьонов
|18:21 08.07.2020
|Крым
"Голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС заявив, що наразі, запас питної води для Севастополя складає 110 днів.
"З точки зору побутових потреб у нас проблемним залишається тільки Сімферополь ... Будемо перекидати до 60 кубів на добу (з Тайганського в Сімферопольське водосховище). На сьогоднішній день у нас Партизанське та Сімферопольське водосховища заповнені на 25%, Аянське - на 75 % орієнтовно. Тобто, у нас сьогодні запасів води більше, ніж на 110 днів для Сімферополя ", - повідомив Аксьонов, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
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