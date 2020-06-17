Только на Дальнем Востоке цены на топливо выше, чем на оккупированном полуострове

19:01 08.07.2020   Крым

Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в оккупированных Крыму и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе. Средняя цена литра бензина в этих городах составила 49,89 и  49,65 рубля соответственно. 

При этом, напомним, в конце мая правительство РФ ввело запрет на ввоз из-за рубежа бензина, дизельного топлива и керосина — для обеспечения энергобезопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. В Госдуме тогда сказали, что объемы производства топлива в России превышают потребление, пишут Примечания.

В начале июня на аннексированном полуострове резко выросла цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 — из-за подорожания топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, единственной в России площадке для оптовых покупок топлива, реализуемого на заправках.

Цена бензина на бирже не просто выросла, она продолжает расти до сих пор и бьет все существующие рекорды, сказал «Примечаниям» коммерческий директор ООО «Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.

«В любой другой регион и другие города ЮФО доставлять бензин ближе, а мы все-таки в конце находимся. Только доставка топлива от Краснодара до Симферополя по железной дороге будет стоить порядка трех рублей за литр, вот и вся экономика. Цены как повышаются, так и повышались, топлива как не было, так и нет», — посетовал он.

С запуском грузового железнодорожного сообщения между оккупированным полуостровом и материковой Россией цена бензина может незначительно понизиться. При этом разница с материковыми ценами в размере двух рублей за литр все равно сохранится, отметил Раскин.

 



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