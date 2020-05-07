В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
|17:47 08.07.2020
|Румыния
У Румунії за останню добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу від початку епідемії - 555.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.
За останні 24 години було проведено 13 147 тестів і у 555 випадках вони виявилися позитивними.
Минулий антирекорд в Румунії був зафіксований 11 квітня і становив 523 нових випадки зараження. Це був єдиний раз, коли був перевищений поріг у 500 нових випадків.
Загалом від початку епідемії в Румунії у 30 175 осіб підтвердили коронавірус. З них видужали 22 284 особи, 1817 померли. Всього проведено 796 484 тестів.
Раніше в середу Австрія винесла попередження про подорожі до Румунії та ще двох країн через погіршення ситуації з коронавірусом там.
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