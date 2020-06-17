Глава МЗС Литви засудив нові затримання кримських татар
|17:31 08.07.2020
|Крым
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс засудив затримання активістів у незаконно анексованому Криму.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Рішуче засуджую недавнє свавільне затримання семи кримськотатарських активістів в незаконно анексованому Криму. Знову закликаю Росію негайно припинити порушувати міжнародне право і звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян", - написав він у Twitter в середу.
Раніше повідомлялось, що російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.
За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим. Відзначається, Ділявера Меметова вдома не було.
МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар.
МЗС закликало міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму
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