Кабінет міністрів на засіданні у середу, 8 липня, припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Про це повідомив присутній на засіданні уряду народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кабмін припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого у Ялті 12 липня 2012 року", - написав нардеп Гончаренко.

Меморандум, зокрема, перебачає, що сторони обмінюються інформацією про терористичні організації, діяльність яких загрожує безпеці держав-підписантів документа, а також інформацією про можливі терористичні акти проти держав сторін, їхніх громадян та організацій.