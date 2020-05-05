Україна вийшла з меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом
|17:15 08.07.2020
|Украина
Кабінет міністрів на засіданні у середу, 8 липня, припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом.
Про це повідомив присутній на засіданні уряду народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кабмін припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого у Ялті 12 липня 2012 року", - написав нардеп Гончаренко.
Меморандум, зокрема, перебачає, що сторони обмінюються інформацією про терористичні організації, діяльність яких загрожує безпеці держав-підписантів документа, а також інформацією про можливі терористичні акти проти держав сторін, їхніх громадян та організацій.
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