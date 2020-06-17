Rzeczpospolita: Криму бракує води через російську окупацію

17:01 08.07.2020   Крым

Війна між Україною й Росією може не зупинитися на тлінні, яке триває вже шість років після російської окупації Криму й частини Донбасу.

Новий командувач ВМС України Олексій Неїжпапа застеріг співвітчизників, що нова російська атака може відбутися на півдні країни. "Ми готуємося до серйозної військової конфронтації, розуміючи, що якщо вона почнеться, нажаль, буде багато втрат серед наших солдатів, а також цивільних", - сказав він минулої неділі, передає УНІАН.

"Коли ми зрозуміємо, що в Криму почалася відбудова Північнокримського каналу, коли в нього почнуть інвестувати, це буде сигналом, що Росія готується до великої конфронтації. Тоді будемо змушені відповідати на виклик", - цитує слова українського військового Rzeczpospolita.

В кінці червня таку ж думку висловлював і колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес. Він говорив про початок великої "посухи" в Криму після того, як Київ перекрив канал в 2014 році.  Він застерігав, що нова агресія може початися вже у вересні. Видання нагадує, що за 6 років окупації Росія зосередила в Криму такі сили, яких немає в багатьох країнах Європи. Згідно з оцінками, на півострові зараз перебуває 35 тисяч солдатів, а Чорноморський флот посилений бойовими гелікоптерами й стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю.

Арсенал російських сил на півострові за останні роки доповнили системи берегової оборони "Бастіон", ракети "Іскандер", а також системи ППО. "Немає жодного сенсу тримати такі великі сили лише для того, щоб вони там були. У них є чітка мета. Ці сили здатні проводити самодостатню атаку на певному стратегічному напрямку. І цей напрямок - Україна", - сказав Rzeczpospolita колишній командувач українських ВМС Сергій Гайдук.

Він очолив українські сили в Криму в березні 2014 року, коли колишній командир Денис Березовський перейшов на бік Росії.

"Якщо почнеться російська агресія з боку Криму, вона буде не лише наземною, а й повітряною й морською. Ворог спробує заблокувати український флот в Одесі. Не виключено, що він спробує пробити коридор, який сполучить окуповану частину Донбасу з півостровом вздовж Азовського моря", - сказав український військовий.

Побоювання командувача ВМС України широко коментують в Москві. Звучать запевнення, що Росія не планує атаку проти України з боку Криму. За словами Ігоря Коротченка, який очолює пов'язане з Міноборони РФ видання "Національна оборона", згромадження російських сил в Криму націлене "проти активності НАТО в Чорному морі".

Будівництво Північнокримського каналу почалося в часи Микити Хрущова в 1960-х роках. До 2014 року він задовольняв 85% потреб Криму в прісній воді. Після російської окупації півострова Україна перекрила дамбу в Херсонській області.  За словами української журналістки "Радіо Свобода" Анни Андрієвської, яка походить з Криму, Росія намагалася різними методами переконати Київ відновити постачання води.

"В 2014 році російська влада публічно запевняла, що Крим не залишиться без води. У Москві навіть пропонували купувати її в України за завищеною ціною. Але нічого з того не вийшло. Київ не відновив забезпечення. А Москва почала скаржитися на "водомор". З'явилися плани опріснювати морську воду, а потім прокласти водоканал на дні Чорного моря з Росії. Але все марно", - розповіла Андрієвська.

Нестача прісної води в Криму стала серйозною проблемою для Москви. Хоча вода з Дніпра до окупації використовувалася в основному для задоволення потреб промисловості й сільського господарства. Питна ж вода надходила з місцевих джерел, яких вистачало кримському населенню. "Води почало не вистачати, коли Росія почала заселяти Крим тисячами нових жителів й збільшувати військову присутність. Вода - єдина проблема, з якою Росія не змогла впоратися за шість років окупації. Тож будь-який сценарій можливий", - сказала Андрієвська.

 



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