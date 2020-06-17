Оккупанты продают два санатория и один пансионат на аукционе
|16:30 08.07.2020
|Крым
"Власти" оккупированного Крыма приняли решение выставить на аукцион два санатория и один пансионат, находящиеся в "государственной собственности".
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте "правительства", передают Новости Крыма.
Речь идет о базе отдыха «Морской берег» в селе Глазовка Ленинского района, состоящую преимущественно из летних домиков. Начальную минимальную стоимость объекта оценили в 4,5 миллиона рублей.
База расположена непосредственно около береговой линии.
Также на продажу выставлен объект «недвижимого имущества» в пгт Черноморское, который тоже стоит около пляжа. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по указанному адресу расположен пансионат «Черноморский». Минимальная начальная стоимость всех сооружений, входящих в лот, начинается от 28,3 млн рублей.
Также "власти" выставили на продажу санаторий «30 лет Октября» в Алуште, расположенный на улице Глазкрицкого - в самом центре Рабочего уголка. Общая начальная минимальная стоимость санатория с детским площадками, беседками, корпусами и даже входными воротами (итого 129 объектов) составит 79,5 млн рублей.
Ранее "депутаты" оккупированного Крыма на внеочередном заседании проголосовали «за» то, чтобы выставить на аукцион две базы отдыха в Черноморском районе и ряд объектов в Большой Ялте.
Речь идет об отчуждении имущества баз отдыха «Межводное» и «Солнышко». На территории первой базы расположено 45 объектов недвижимого имущества, в том числе ряд домов отдыха, нежилых помещений, кинотеатр и столовая.
Комплекс «Солнышко» вмещает 265 объектов.
Кроме этого, в октябре прошлого года "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма объявила открытый аукцион по продаже санатория «Ветеран» в Алуште.
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