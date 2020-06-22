Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії

16:44 08.07.2020   Россия

Росія та Китай наклали вето в Раді Безпеки ООН на висунутий Німеччиною та Бельгією проєкт резолюції про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної , допомоги Сирії. 

Голосування відбулося у вівторок, 7 липня, передає Deutsche Welle

Німеччина та Бельгія пропонували подовжити на рік чинний зараз механізм з постачання до Сирїі допомоги через два пропускні пункти на турецько-сирійському кордоні. Вето для Німеччини виявилося "тим більш незрозумілим, враховуючи що наданий текст уже був компромісом", вказала представниця міністерства закордонних справ ФРН. 13 з 15 держав-членів РБ ООН схвалили німецько-бельгійський проєкт.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя натомість заявив, що транскордонний механізм надання допомоги чаc "поступово згортати", оскільки за останні шість років "значно скоротилася непідконтрольна уряду Сирії територія". Замість цього Росія хоче висунути свій варіант резолюції, згідно з яким допомогу постачатимуть лише через один пропускний пункт на кордоні Сирії з Туреччиною - "Баб-ель-Хава", повідомив Небензя. Москву не влаштовує цей проєкт, оскільки так гуманітарна допомога надходить у ті райони, які не контролює Дамаск. Це вже 15-те вето, яке Росія накладає з початку війни в Сирії.

Гуманітарна допомога для населення Сирії

Чинна резолюція ООН була прийнята в 2014 році й кілька разів подовжувалася. Спочатку вона дозволяла колонам з гуманітарною допомогою перетинати чотири прикордонні пункти Сирії (два з турецького боку, по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати допомогу в контрольовані повстанцями регіони. Однак під тиском Москви число пропускних пунктів скоротилося до двох. Дія резолюції спливає 10 липня.

Нагадаємо, що 7 липня незалежна міжнародна комісія заявила, що сирійські урядові війська, підтримувані повітряно-космічними силами (ПКС) Росії, систематично завдавали ударів по десятках лікарень, шкіл і ринків у районах провінції Ідліб на північному сході країни, які контролювала сирійська збройна опозиція. Завдання таких масштабних, невибіркових ударів, які призводять до масової загибелі серед цивільних, комісія прирівняла до воєнних злочинів.



Ще на цю тему:

18:41 08.07.2020
Пєсков назвав умову проведення Нормандського саміту
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
11:45 08.07.2020
Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
11:45 02.07.2020
У Росії завершився референдум щодо поправок до конституції
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
10:46 26.06.2020
Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
16:17 22.06.2020
Кремль про репліки Путіна в інтерв'ю: Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів
10:46 22.06.2020
«Питання – коли?»: Путін впевнений, що керівництво України «неминуче» приїде до Росії
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 08.07.2020
Пєсков назвав умову проведення Нормандського саміту
16:44 08.07.2020
Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії
15:30 08.07.2020
США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
20:49 08.07.2020
Обыски в Крыму: суд арестовал еще троих задержанных накануне мусульман
20:31 08.07.2020
Воєнних загроз на кордоні з Білоруссю та Придністров'ям немає - Наєв
20:18 08.07.2020
РФ не відновлює Північно-Кримский канал на адмінкордоні з Херсонщиною - Наєв
20:01 08.07.2020
У Криму проводяться обшуки на пропагандистському телеканалі «Міллет»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд