Росія та Китай наклали вето в Раді Безпеки ООН на висунутий Німеччиною та Бельгією проєкт резолюції про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної , допомоги Сирії.

Голосування відбулося у вівторок, 7 липня, передає Deutsche Welle

Німеччина та Бельгія пропонували подовжити на рік чинний зараз механізм з постачання до Сирїі допомоги через два пропускні пункти на турецько-сирійському кордоні. Вето для Німеччини виявилося "тим більш незрозумілим, враховуючи що наданий текст уже був компромісом", вказала представниця міністерства закордонних справ ФРН. 13 з 15 держав-членів РБ ООН схвалили німецько-бельгійський проєкт.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя натомість заявив, що транскордонний механізм надання допомоги чаc "поступово згортати", оскільки за останні шість років "значно скоротилася непідконтрольна уряду Сирії територія". Замість цього Росія хоче висунути свій варіант резолюції, згідно з яким допомогу постачатимуть лише через один пропускний пункт на кордоні Сирії з Туреччиною - "Баб-ель-Хава", повідомив Небензя. Москву не влаштовує цей проєкт, оскільки так гуманітарна допомога надходить у ті райони, які не контролює Дамаск. Це вже 15-те вето, яке Росія накладає з початку війни в Сирії.

Гуманітарна допомога для населення Сирії

Чинна резолюція ООН була прийнята в 2014 році й кілька разів подовжувалася. Спочатку вона дозволяла колонам з гуманітарною допомогою перетинати чотири прикордонні пункти Сирії (два з турецького боку, по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати допомогу в контрольовані повстанцями регіони. Однак під тиском Москви число пропускних пунктів скоротилося до двох. Дія резолюції спливає 10 липня.

Нагадаємо, що 7 липня незалежна міжнародна комісія заявила, що сирійські урядові війська, підтримувані повітряно-космічними силами (ПКС) Росії, систематично завдавали ударів по десятках лікарень, шкіл і ринків у районах провінції Ідліб на північному сході країни, які контролювала сирійська збройна опозиція. Завдання таких масштабних, невибіркових ударів, які призводять до масової загибелі серед цивільних, комісія прирівняла до воєнних злочинів.