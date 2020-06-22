На Одещині неподалік від енергетичних об'єктів виявили схованку з вибухівкою та боєприпасами - СБУ

16:15 08.07.2020   Украина

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили в Одесі схованку з великою кількістю боєприпасів, розташовану неподалік від енергетичних об'єктів.

"За попередньою версією слідства, військовослужбовець Збройних сил викрав та вивіз з військової частини для перепродажу значну кількість вибухових речовин та боєприпасів. Оперативники спецслужби задокументували продаж військовослужбовцем двох гранат Ф-1 і РГД-5", - повідомляє прес-служба СБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Із облаштованого біля охоронної зони енергооб'єкта схрону правоохоронці вилучили 4,9 кг тротилу, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 та 2 міни. Виявлені боєприпаси було передано на експертизу.

За висновками експертів, у разі неконтрольованої детонації створювалася загроза знеструмлення кількох районів області.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо, причетних до незаконної діяльності.



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