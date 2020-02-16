Муженко назвав можливі сценарії повномасштабного вторгнення Росії в Україну

16:01 08.07.2020   Украина

В Україні підготовлені всі можливі плани реагування на загрози, які можуть виникнути у разі вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, в тому числі з боку АР Крим. 

Водночас Росія навряд чи наважиться на такий крок, побоюючись жорстких санкцій, швидше варто очікувати наступу з боку Донецької та Луганської областей з подальшим захопленням Запорізької та Херсонської областей.

Таку думку в програмі "Вечірній тепловізор" висловив ексначальник Генштабу-Головнокомандувач ЗСУ з липня 2014 до травня 2019 рр. Віктор Муженко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на питання щодо можливості вторгнення Російської Федерації в південні області України, Муженко наголосив: "Такі сценарії розглядались і є відповідні плани, яким чином повинні діяти Збройні Сили в цій ситуації. Хоча я вважаю, що почнеться все не на Півдні, почнеться все на Сході нашої держави. Ми ж розуміємо ситуацію сьогоднішнього дня, яким чином може Росія перетнути адміністративну межу між Кримом і Херсонщиною регулярними формуваннями. Це зразу викличе негативну реакцію практично всієї світової спільноти і потягне за собою посилення відповідних санкцій. Росія теж на це зважає", - наголосив Муженко.

На його думку, Росія скоріше піде шляхом активізації відповідних дій на Сході України із залученням незаконно створених військових формувань на території так званих ДНР/ЛНР. "Це все може мати місце і бути реалізоване не тільки на території Луганської та Донецької областей, а й на території Запорізької, Херсонської областей в першу чергу", - вважає ексначальник Генштабу.

Відповідаючи на питання як діятимуть Збройні сили у разі повномасштабного наступу, Муженко зазначив: "Вводиться воєнний стан, в ході введення воєнного стану є ряд заходів, які чітко оговорені відповідними керівними документами, відповідним планом яким чином повинні діяти Збройні сили — приведення в повну бойову готовність всіх військових частин, створення відповідних угруповань для протидії силам вторгнення, посилення протиповітряної оборони, взяття під охорону відповідних критичних об'єктів, в тому числі це стосується станцій підйому, станцій водозабору, які є на Дніпрі, які подавали в свій час воду в Південнокримський канал тощо".

За інформацією колишнього начальника Генштабу, всі ці кроки чітко розписані та чітко опрацьовані, і якщо останнім часом вносились певні зміни, то стратегічно нічого не змінилось.

Разом з тим Муженко вважає, що Росія піде на вторгнення в Україну лише за наявності певних умов.

"Для того, щоб дійсно мала місце реалізація безпосереднього військового вторгнення, повинно бути ряд певних умов створено. В першу чергу, це хаос в Україні, параліч всіх органів державного управління, військового управління. Цьому буде передувати потужна інформаційна операція. Вона вже, я так вважаю, проводиться. Другим етапом може бути розвідувальна, диверсійна чи спеціальна операції, і тільки після цього, коли будуть створені відповідні умови, вже можна вести мову про безпосереднє вторгнення регулярних військ Російської Федерації", - наголосив Муженко.



Ще на цю тему:

08:45 23.06.2020
МЗС України проведе ревізію договорів з РФ
09:45 18.05.2020
МЗС: Україна на фінальній стадії подачі меморандуму до Арбітражного трибуналу у справі моряків
18:40 27.03.2020
Росія наразі проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу - МЗС
15:15 28.02.2020
Україна виходить з кризи і це дратує Путіна - Financial Times
14:01 25.02.2020
Ми ще побачимо її розвал: Данілов про Росію
08:10 21.02.2020
Наступний обмін полоненими стане останнім за принципом "всіх на всіх", - Пристайко
08:45 16.02.2020
Пристайко очікує на обмін «значної кількості людей» до нової зустрічі в «нормандському форматі»
08:15 16.02.2020
Сенатор США – Росія відступить, коли Україна вирішить стати частиною Заходу
08:01 13.02.2020
Україна передала ТКГ уточнений список для обміну
17:30 27.01.2020
ПАРЄ: Україна та її партнери двічі оскаржать права делегації РФ у асамблеї
19:00 23.01.2020
У Зеленского призывают мировых лидеров бойкотировать парад в Москве 9 мая
18:45 17.01.2020
Українського політв'язня знову відправили у ШІЗО російської колонії / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 08.07.2020
Пєсков назвав умову проведення Нормандського саміту
16:44 08.07.2020
Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії
15:30 08.07.2020
США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
20:49 08.07.2020
Обыски в Крыму: суд арестовал еще троих задержанных накануне мусульман
20:31 08.07.2020
Воєнних загроз на кордоні з Білоруссю та Придністров'ям немає - Наєв
20:18 08.07.2020
РФ не відновлює Північно-Кримский канал на адмінкордоні з Херсонщиною - Наєв
20:01 08.07.2020
У Криму проводяться обшуки на пропагандистському телеканалі «Міллет»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд