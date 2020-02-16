В Україні підготовлені всі можливі плани реагування на загрози, які можуть виникнути у разі вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, в тому числі з боку АР Крим.

Водночас Росія навряд чи наважиться на такий крок, побоюючись жорстких санкцій, швидше варто очікувати наступу з боку Донецької та Луганської областей з подальшим захопленням Запорізької та Херсонської областей.

Таку думку в програмі "Вечірній тепловізор" висловив ексначальник Генштабу-Головнокомандувач ЗСУ з липня 2014 до травня 2019 рр. Віктор Муженко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на питання щодо можливості вторгнення Російської Федерації в південні області України, Муженко наголосив: "Такі сценарії розглядались і є відповідні плани, яким чином повинні діяти Збройні Сили в цій ситуації. Хоча я вважаю, що почнеться все не на Півдні, почнеться все на Сході нашої держави. Ми ж розуміємо ситуацію сьогоднішнього дня, яким чином може Росія перетнути адміністративну межу між Кримом і Херсонщиною регулярними формуваннями. Це зразу викличе негативну реакцію практично всієї світової спільноти і потягне за собою посилення відповідних санкцій. Росія теж на це зважає", - наголосив Муженко.

На його думку, Росія скоріше піде шляхом активізації відповідних дій на Сході України із залученням незаконно створених військових формувань на території так званих ДНР/ЛНР. "Це все може мати місце і бути реалізоване не тільки на території Луганської та Донецької областей, а й на території Запорізької, Херсонської областей в першу чергу", - вважає ексначальник Генштабу.

Відповідаючи на питання як діятимуть Збройні сили у разі повномасштабного наступу, Муженко зазначив: "Вводиться воєнний стан, в ході введення воєнного стану є ряд заходів, які чітко оговорені відповідними керівними документами, відповідним планом яким чином повинні діяти Збройні сили — приведення в повну бойову готовність всіх військових частин, створення відповідних угруповань для протидії силам вторгнення, посилення протиповітряної оборони, взяття під охорону відповідних критичних об'єктів, в тому числі це стосується станцій підйому, станцій водозабору, які є на Дніпрі, які подавали в свій час воду в Південнокримський канал тощо".

За інформацією колишнього начальника Генштабу, всі ці кроки чітко розписані та чітко опрацьовані, і якщо останнім часом вносились певні зміни, то стратегічно нічого не змінилось.

Разом з тим Муженко вважає, що Росія піде на вторгнення в Україну лише за наявності певних умов.

"Для того, щоб дійсно мала місце реалізація безпосереднього військового вторгнення, повинно бути ряд певних умов створено. В першу чергу, це хаос в Україні, параліч всіх органів державного управління, військового управління. Цьому буде передувати потужна інформаційна операція. Вона вже, я так вважаю, проводиться. Другим етапом може бути розвідувальна, диверсійна чи спеціальна операції, і тільки після цього, коли будуть створені відповідні умови, вже можна вести мову про безпосереднє вторгнення регулярних військ Російської Федерації", - наголосив Муженко.