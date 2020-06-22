На сьогодні звернення до міжнародного суду ООН у справі про збитий над Тегераном літак МАУ не розглядається, - Єнін

15:45 08.07.2020   Украина

Україна поки не планує звертатися в міжнародні суди щодо збитого під Тегераном літака МАУ.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.Нет.

Нещодавно в ЗМІ лунала інформація, що спір з Іраном через збитий літак МАУ може завершитися позовом до Міжнародного суду ООН. Євген Єнін каже: поки цей варіант у МЗС не розглядають.

"Насамперед ми налаштовані на конструктивний і максимально швидкий переговорний процес з іранською стороною. Саме на це ми покладаємося на цьому етапі і не більше", - пояснює він.

Київ закликає іранську сторону якомога швидше розпочати переговорний процес, а також провести прозоре і об'єктивне розслідування цієї трагедії.

"Ми, безумовно, будемо намагатися використати саме цей напрямок (дипломатичний. - Ред.) по-максимуму, саме про це ми говорили з іншими постраждалими країнами", - запевнив Єнін.

"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", - сказав дипломат.



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