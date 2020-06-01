Тривалі арешти журналістів у Російській Федерації сьогодні більше схожі на кампанію проти свободи преси.

Про це у Twitter написала прессекретарка посольства США в Росії Ребекка Росс, повідомляє Громадське.

Зазначимо, що 7 липня у Москві пройшла онлайн-конференція «Світ очима ЗМІ у 2020 році», на чому Ребекка Росс акцентувала, зазначивши, що більш актуальною темою стала б «Росія очима ЗМІ у 2020-му».

«"Росія очима ЗМІ у 2020-му" — більш актуальна тема. Ми спостерігаємо арешт за арештом російських журналістів — це починає нагадувати скоординовану кампанію проти свободи преси», — зазначила вона.

Прессекретарка посольства США в Росії у своєму твіті відмітила акаунт Міністерства зовнішніх справ Росії. Російські дипломати у відповідь на твіт Росс написали: «Займайтеся своїми справами».

Нагадаємо, біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Москві із середини вівторка, 7 липня, тривають протести проти затримання колишнього журналіста, радника глави Роскосмосу Івана Сафронова. Правоохоронці затримали вже понад два десятки людей.

Зокрема, серед затриманих — російські журналісти й активісти:

журналісти «Коммерсанта» Кіра Дерюгіна, Олена Черненко, Кирило Кривошеєв, Олександр Черних;

журналістка «Проекта» Ольга Чуракова;

журналістка Анна Зіброва;

однокурсник Івана Сафронова та колишній журналіст «Новой газеты» Микита Гірін;

журналістка самвидаву «Батенька, да вы трансформер» Галина Сахаревич;

журналістка Reuters Поліна Нікольська;

колишня колега Івана Сафронова з видання «Ведомости» Аліна Дідковська;

військова аналітикиня Майя Сєдова;

співробітниця Transparency International Дар’я Бурлакова;

координаторка «Открытой России» Марія Кузнєцова;

журналістка Ксенія Собчак.