США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»

15:30 08.07.2020   Россия

Тривалі арешти журналістів у Російській Федерації сьогодні більше схожі на кампанію проти свободи преси.

Про це у Twitter написала прессекретарка посольства США в Росії Ребекка Росс, повідомляє Громадське.

Зазначимо, що 7 липня у Москві пройшла онлайн-конференція «Світ очима ЗМІ у 2020 році», на чому Ребекка Росс акцентувала, зазначивши, що більш актуальною темою стала б «Росія очима ЗМІ у 2020-му».

«"Росія очима ЗМІ у 2020-му" — більш актуальна тема. Ми спостерігаємо арешт за арештом російських журналістів — це починає нагадувати скоординовану кампанію проти свободи преси», — зазначила вона.

Прессекретарка посольства США в Росії у своєму твіті відмітила акаунт Міністерства зовнішніх справ Росії. Російські дипломати у відповідь на твіт Росс написали: «Займайтеся своїми справами».

Нагадаємо, біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Москві із середини вівторка, 7 липня, тривають протести проти затримання колишнього журналіста, радника глави Роскосмосу Івана Сафронова. Правоохоронці затримали вже понад два десятки людей.

Зокрема, серед затриманих — російські журналісти й активісти:

журналісти «Коммерсанта» Кіра Дерюгіна, Олена Черненко, Кирило Кривошеєв, Олександр Черних;
журналістка «Проекта» Ольга Чуракова;
журналістка Анна Зіброва;
однокурсник Івана Сафронова та колишній журналіст «Новой газеты» Микита Гірін;
журналістка самвидаву «Батенька, да вы трансформер» Галина Сахаревич;
журналістка Reuters Поліна Нікольська;
колишня колега Івана Сафронова з видання «Ведомости» Аліна Дідковська;
військова аналітикиня Майя Сєдова;
співробітниця Transparency International Дар’я Бурлакова;
координаторка «Открытой России» Марія Кузнєцова;
журналістка Ксенія Собчак.



Ще на цю тему:

09:30 03.07.2020
США "закручують гайки": РФ обмежили в доступі до технологій
16:46 26.06.2020
Помпео: США сприймають Росію як «серйозну загрозу»
08:45 22.06.2020
США і Росія відновлюють перемовини щодо контролю над озброєнням: Держдеп запросив і Китай
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
13:45 16.06.2020
Держдеп вимагає звільнити американця, засудженого в Росії за "шпигунство"
12:45 12.06.2020
Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру
19:41 04.06.2020
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
20:30 03.06.2020
В Генштабе России заявили о готовности сбивать военные самолеты США
17:30 01.06.2020
США обвинили Китай и Россию в дестабилизации ситуации на фоне протестов
11:00 01.06.2020
В дестабилизации обстановки в США заподозрили российскую сторону
13:40 22.05.2020
Трамп підтвердив, що США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 08.07.2020
Пєсков назвав умову проведення Нормандського саміту
16:44 08.07.2020
Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії
15:30 08.07.2020
США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
20:49 08.07.2020
Обыски в Крыму: суд арестовал еще троих задержанных накануне мусульман
20:31 08.07.2020
Воєнних загроз на кордоні з Білоруссю та Придністров'ям немає - Наєв
20:18 08.07.2020
РФ не відновлює Північно-Кримский канал на адмінкордоні з Херсонщиною - Наєв
20:01 08.07.2020
У Криму проводяться обшуки на пропагандистському телеканалі «Міллет»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд