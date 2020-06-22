Іранська сторона не йде на переговори з Україною про виплату компенсацій.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.Нет.

За словами Євгена Єніна, Іран сьогодні не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації. Хоча Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію сім'ям загиблих. У ЗМІ звучала інформація, що Тегеран готовий почати комунікацію, МЗС України відразу відправив ноту з пропозицією розпочати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня. - Ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - заявив Єнін.

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - каже він.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею. - Ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес", - резюмував Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.