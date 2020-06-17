В оккупированном Крыму стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России .

По данным ведомства, в настоящее время участники учения совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон, в ходе которого отрабатывают вводные по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника, отражению ударов авиации и преодолению условно зараженных отравляющими веществами участков местности, сообщает российское Минобороны, передают Крым.Реалии.

В Минобороны России уточнили, что в учение привлечено около 500 военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны оккупированного Крыма. Но, по его словам, в ВСУ «отработанные планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении».

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа сказал, что не исключает вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

До этого экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым​.