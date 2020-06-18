В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму

14:44 08.07.2020   Россия

В Госдуму России внесут три проекта с поправками в УК, УПК и КоАП для реализации нормы о запрете на отчуждение российских территорий, предложенной в качестве поправки к Конституции.

Сейчас документы направлены в российское правительство и Верховный суд для получения отзывов, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников, информирует "Настоящее Время".

"Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу", – сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

Ранее Крашенинников сообщил, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности.

 



Ще на цю тему:

11:45 08.07.2020
Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
11:45 02.07.2020
У Росії завершився референдум щодо поправок до конституції
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
10:46 26.06.2020
Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
16:17 22.06.2020
Кремль про репліки Путіна в інтерв'ю: Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів
10:46 22.06.2020
«Питання – коли?»: Путін впевнений, що керівництво України «неминуче» приїде до Росії
19:41 18.06.2020
Сербія буде погоджувати із Росією рішення щодо Косова
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
13:49 08.07.2020
У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
12:44 08.07.2020
В Кронштадт прибыл отряд Каспийской флотилии
11:45 08.07.2020
Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 08.07.2020
Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін
15:03 08.07.2020
В оккупированном Крыму начались боевые учения, участвуют полтысячи военных
14:31 08.07.2020
Уряд України має намір розірвати меморандум із РФ про боротьбу з тероризмом
14:14 08.07.2020
«Душ вместо ванны»: в оккупированном Крыму призывают экономить воду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд