В Госдуму России внесут три проекта с поправками в УК, УПК и КоАП для реализации нормы о запрете на отчуждение российских территорий, предложенной в качестве поправки к Конституции.

Сейчас документы направлены в российское правительство и Верховный суд для получения отзывов, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников, информирует "Настоящее Время".

"Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу", – сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

Ранее Крашенинников сообщил, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности.