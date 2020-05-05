Кабінет Міністрів України має намір припинити дію меморандуму між урядами України та РФ про співпрацю держав у боротьбі з тероризмом.

Про це свідчить порядок денний засідання уряду на 8 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цей документ було підписано 12 липня 2012 року в Ялті.

Зазначено, що ухвалення цього рішення дасть змогу створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ.