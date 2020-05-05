Уряд України має намір розірвати меморандум із РФ про боротьбу з тероризмом
|14:31 08.07.2020
|Украина
Кабінет Міністрів України має намір припинити дію меморандуму між урядами України та РФ про співпрацю держав у боротьбі з тероризмом.
Про це свідчить порядок денний засідання уряду на 8 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Цей документ було підписано 12 липня 2012 року в Ялті.
Зазначено, що ухвалення цього рішення дасть змогу створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ.
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