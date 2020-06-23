«Душ вместо ванны»: в оккупированном Крыму призывают экономить воду

14:14 08.07.2020   Крым

Оккупиционные "власти" Крыма разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.

«Всем нам необходимо должным образом относиться к воде и понимать, что водный ресурс – исчерпаем, если не проводить соответствующий ряд мероприятий по его сохранению, экономии и рациональному использованию, то это приведет к необратимым последствиям», – говорится в сообщении, передают Крым.Реалии.

В ведомстве привели перечень рекомендуемых мер по экономному использованию воды:

Принимайте душ – расход воды в несколько раз меньше, чем принятие ванны. Процедуры личной гигиены – обязательное ежедневное мероприятие, но при использовании душа расход составит – 30–50 литров воды. Если же говорить о наполненности ванной - то уйдет 130–180 литров.

При использовании душа, рекомендуем установить водосберегающую душевую лейку. Такое приспособление сократит расход воды более чем на 40%.

Наиболее экономный режим потребления воды в стиральной машине происходит при полной загрузке.

Занимайтесь поливом в вечернее время – так влага меньше испаряется.

 Установите систему капельного полива – она наиболее экономная.

Выполните ремонтные работы всех сантехнических приборов, которые имеют даже малую утечку воды. Капля воды из текущего крана не нанесет весомый ущерб. Год эксплуатации такого сантехнического прибора нанесет урон в 20 тысяч литров просто спущенной воды в канализацию.

В оккупированном Крыму из-за нехватки воды начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Как пояснил "руководитель" предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, ведется откачка артезианской воды. При этом Аксенов заверил, что «никакой экологической угрозы это не несет».

До этого начали закачку воды из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя. По информации местных властей, это позволяет «уменьшить забор воды с Партизанского водохранилища».

 Сергей Аксенов отметил, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра оккупированного Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

При этом "председатель правительства" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.



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