Росія безпідставно звинувачує кримських татар в тероризмі, щоб світ не співчував їм

14:01 08.07.2020   Крым

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, який зараз перебуває в окупованому Криму, розповів про причини репресивного загострення в Криму, нюанси останніх обшуків та про те, як почуваються родини, яких окупанти залишили без чоловічої підтримки.

Коментуючи сьогоднішні обшуки і затримання, Джелял зауважує, що Росія вже на протязі шести років використовує арешти кримських татар як засіб тиску, і прогнозує, що затриманих знов будуть звинувачувати в терористичній діяльності, в участі в заборонених на території РФ різних організаціях. Він також нагадує, що  дуже багато людей вже отримали строки, а деякі з перших бранців, заарештованих в Севастополі в січні 2015 року,  вже відбули покарання і повернулися додому, пише QHA.

Перший заступник голови Меджлісу погоджується з думкою, що репресії на окупованих територіях частково ставлять на паузу – на той час, коли в Росії відбуваються якісь важливі події, або коли Кремль хоче поліпшити свій імідж серед інших країн напередодні якихось самітів, де має брати участь президент РФ Володимир Путін. Однак проблема набагато глобальніша.

«Цей конвеєр (арештів) продовжує працювати. І я б не пов’язував це з якоюсь окремою подією зараз чи з окремою причиною. Це – продовження репресивної політики РФ стосовно кримських татар, стосовно громадян України. Зараз можна ці затримання пов’язати з тим, що в Росії та в Криму відбувався так званий референдум по поправкам до конституції, і «влада» просто не хотіла псувати враження про себе, хотіла продемонструвати певну демократичність. Однак це все дуже маленькі речі, а головне те, що продовження цієї політики репресій буде, і сподіватися на те, що Росія розплющить очі, встряхнеться і скаже: «Ой, що ж ми таке наробили», я б на таке не сподівався. Я думаю, що це не останні арешти».

Джелял звертає увагу на певні нюанси сьогоднішніх подій в Криму, зокрема, географічну розпорошеність та затримання людей з інвалідністю. А ще більшість затриманих є активістами, тож увага силовиків до них була прикута давно, але не уявний тероризм був цьому причиною.

«Викликає певний подив те, що раніше подібні арешти відбувались компактно – в одному з районів чи в сусідніх селищах. А тут якось так розкидало їх по Криму. Більшість хлопців, які заарештовані, вони були активістами, вони виступали в пікетах, тобто увага до них була і раніше. І дуже страшно те, що серед затриманих є Олександр Сізіков. Він – інвалід, він не бачить, він просто потребує постійної уваги і допомоги. Я колись сам спілкувався з ним, коли він виходив на свій перший одиночний пікет в центрі Сімферополя. Це – жах, якщо його заарештують, це просто… я не можу підібрати слова».

Нагадую про ситуацію, коли в Криму майже рік тримали в СІЗО Едема Бекірова – людину з шунтами у серці і протезом замість ноги. Його теж безпідставно звинувачували у тероризмі. І Джелял підтверджує, що дуже багато літніх людей, людей з хворобами, потрапляють в російські та кримські в’язниці і не отримують там необхідного медичного догляду. 

«Це все характеризує державу, під владою якої наразі, на жаль, опинився Кримський півострів», – підсумовує він.

Говорячи про звинувачення, які інкримінують затриманим, Джелял відзначає, що кримських татар намагаються підвести під статтю про тероризм не просто так. Важливо, що таким чином, за його словами Росія намагається «викликати у всього світу таке враження, ніби вона бореться з ісламським тероризмом, значить, по відношенню до таких людей менше співчуття від іншого світу».



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