Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Росії перевищила 700 тис.

Про це свідчать дані оперативного штабу з боротьби з коронавірусом, повідомляє Гордон.



Станом на ранок 8 липня в РФ захворіло 700 792 людини (6562 з них – протягом останньої доби).

За цим показником Росія посідає четверте місце у світі, поступаючись США (2,99 млн), Бразилії (1,66 млн) та Індії (742 тис.).



Від початку епідемії у країні зареєстровано 10 667 пов'язаних із COVID-19 смертей (зокрема 173 – протягом останньої доби). Одужало 472 511 осіб (8631 протягом останніх 24 годин).



