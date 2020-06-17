У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
|13:49 08.07.2020
|Россия
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Росії перевищила 700 тис.
Про це свідчать дані оперативного штабу з боротьби з коронавірусом, повідомляє Гордон.
Станом на ранок 8 липня в РФ захворіло 700 792 людини (6562 з них – протягом останньої доби).
За цим показником Росія посідає четверте місце у світі, поступаючись США (2,99 млн), Бразилії (1,66 млн) та Індії (742 тис.).
Від початку епідемії у країні зареєстровано 10 667 пов'язаних із COVID-19 смертей (зокрема 173 – протягом останньої доби). Одужало 472 511 осіб (8631 протягом останніх 24 годин).
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