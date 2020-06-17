В акватории Черного моря был проведен пятидневный сбор-поход катеров и суден Военно-морских сил Вооруженных сил Украины для отработки элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрации их присутствия в Черноморском регионе .

"Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщает командование ВМС ВСУ в соцсети Facebook, передает Інтерфакс-Україна.

Личный состав участников сбор-похода отработал ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущения блокирования пункта базирования и тому подобное.

Кроме того, вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

Основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были возведены в состав ВМС ВСУ. Управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей по подготовке корабельного состава.