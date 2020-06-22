У Збройних Силах України, станом на 10:00 8 липня, на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 161 особа, за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки.

Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.

"Станом на 10:00 8 липня у Збройних Силах України хворіє 161 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 393 особи, летальних випадків – 5", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 254 особи.

"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівники ЗС України перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.