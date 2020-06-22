У ЗСУ за добу виявили ще 3 випадки COVID-19
|13:13 08.07.2020
|Украина
У Збройних Силах України, станом на 10:00 8 липня, на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 161 особа, за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки.
Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.
"Станом на 10:00 8 липня у Збройних Силах України хворіє 161 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 393 особи, летальних випадків – 5", - повідомили у командуванні.
Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 254 особи.
"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівники ЗС України перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.
Ще на цю тему:
В українській армії - 189 хворих на COVID-19
В українській армії – 166 хворих на СOVID-19
Руслан Хомчак: Кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами"
В українській армії - вже 166 хворих на СOVID-19
Командування ОС зустрілося з представниками ЗС США: обговорили впровадження стандартів НАТО
У ЗСУ за добу зафіксували 3 нових випадки COVID-19
У ЗСУ виявили вісім нових випадків COVID-19 за добу
У ЗСУ - три нових випадки COVID-19 за добу
За добу в українській армії виявили 18 випадків коронавірусу
В українській армії - 143 хворих на COVID-19
В українській армії – 172 хворих на COVID-19