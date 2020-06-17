Одним з питань, що свого часу жваво обговорювалося в українських ЗМІ, були чутки щодо можливого придбання Україною американських фрегатів Oliver Hazard Perry. На думку Командувача ВМСУ, українському флоту ці кораблі не потрібні через цілу низку об'єктивних причин.

Про те, які закордонні кораблі потрібні українському флоту та що буде закуплено в першу чергу, розповів Командувач ВМСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє "Діфенс Експрес".

По перше, ці фрегати були розроблені ще у 70-х роках минулого століття. В США їх будували з 1977 по 1989 рік (тобто самому "молодому" фрегату понад 30 років). Системи озброєння цих кораблів застаріли, крім того, з них ще у 2005 році було зняте ракетне озброєння, а останній з таких фрегатів ВМС США вже 5 років як знаходиться в резерві.



Два останні фрегати Oliver Hazard Perry - Simpson FFG-56 Samuel B. Roberts FFG-58, що були в складі флоту США. Виведені в резерв у вересні 2015 року після 30 років служби

Іншою причиною є розмірі Oliver Perry, що перевищують габарити флагмана ВМСУ "Гетман Сагайдачний" (довжина понад 135 метрів проти 123 метрів у українського фрегата), що унеможливлює їх фізичне розміщення на наявних в Україні причалах. Однак основною причиною є вартість переоснащення та експлуатації цих кораблів.

"Відновлення та експлуатація цих кораблів буде коштувати більше, ніж покупка корветів", - наголосив Олексій Неїжпапа.

Зовсім інша справа спеціалізовані протимінні кораблі та тральщики. За словами контрадмірала, закупівля таких кораблів є одним з трьох пріоритетів, які Командування ставить для ВМС, тому що мінна небезпека на Чорному морі це колосальна й дуже ймовірна загроза.



Мінно-тральний корабель типу "Евенджер" ВМС США USS Champion

"Закупка нових протимінних комплексів і протимінних кораблів - це сувора необхідність. Все це закладено в завдання і в стратегію розвитку ВМСУ і є одним з пріоритетів розвитку", - відзначив Командувач флоту.

"Я звертаю увагу на протимінні кораблі, тому що Україна не володіє відповідним виробничим і науковим потенціалом, щоб будувати такі кораблі. Ми ніколи цього не робили й не зможемо це швидко реалізувати. Тому даному питанню я приділяю найбільшу увагу", - додав він.



Кораблі Першої протимінної групи НАТО - латвійський міноносець LVNS Virsaitis, німецький протимінний корабель FGS Sulzbach-Rosenberg, норвезький тральщик HNoMS Rauma, бельгійського протимінний корабель BNS Primula та голландський протимінний корабель HNLMS Makkum

Іншим пріоритетним завданням Олексій Неїжпапа вважає якнайшвидше постачання сучасних кораблів та катерів, які зможуть заповнити ту нішу, яка зараз так необхідна Україні - це прибережна та ближня зони.

Саме тому в Командуванні Військово-Морських сил ЗСУ вітають недавні новини щодо майбутнього придбання 16 патрульних катерів Mark VI по лінії американської програми міжурядових іноземних військових продажів (Foreign Military Sales).

Як відзначив Командувач ВМС України, цей сучасний багатовекторний катер ідеальний для дій на Азовському морі.

"Говорив багато разів і повторю знову: Азовське море - це не калюжа Російської Федерації. Якщо вони думають, що вони будуть себе вести, як звикли - у них не вийде", - наголосив контрадмірал.

За його словами, частина з отриманих катерів обов'язково буде в Азовському морі "з ракетними комплексами на борту - більш ефективними для цього регіону" (ймовірно Командувач має на увазі керовані ракети Raytheon BGM-176B Griffin, якими опціонально можуть бути оснащені й катери типу Mark VI).



Патрульний корабель USS Firebolt (PC-10) класу "Циклон", один з тих, на якому встановлена морська ракетна система Raytheon BGM-176B Griffin. Такою системою можуть бути обладнані й катери Mark VI

"Катери Mark VI - це універсальна платформа, на ній можна встановити зброю та обладнання за кількома напрямками, починаючи від функції патрулювання і закінчуючи висадкою диверсійних сил біля берега противника, обладнання для пошуку та знищення мін, ракетні комплекси малої дальності для знищення противника", - відзначив Олексій Неїжпапа.

Також він додав, що усі ці катери мають свою інформаційну систему, що дає змогу усім катерам цього типу знаходяться в єдиному інформаційному просторі та передавати дані в онлайн-режимі.

Варто додати, що, окрім власне катерів Mark VI, Україна має отримати й певний комплект оснащення та озброєння для них. Зокрема, мова йшла про 32 дистанційно керовані артустановки MSI Seahawk A2 з автоматичними гарматами Mk 44 Bushmaster II калібру 30 мм, 20 електронно-оптичних систем FLIR, по 16 інфразвукових випромінювачів LRAD й систем державного розпізнавання та інше обладнання (однак про ракетне озброєння не повідомлялося).