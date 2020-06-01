Отряд Каспийской флотилии, в состав которого вошли противодиверсионнные катера "Юнармеец Татарстана", "Юнармеец Дагестана" и "П-436", а также десантный катер "Д-178", прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в честь Дня ВМФ России.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, катера успешно совершили переход из акватории Каспийского моря в Финский залив внутренними водными путями, передает FlotProm.

В настоящее время их экипажи приступили к подготовке техники и вооружения к демонстрации на Главном военно-морском параде.



Кроме того, в Кронштадт перебазировались корвет Балтийского флота "Стойкий" и отряд Северного флота, в состав которого включены катера "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья" и "Валерий Федянин", а также дизель-электрическая подлодка "Санкт-Петербург".



По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных. В мероприятии, в частности, примут участие первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" и подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".



В общей сложности более 200 кораблей, подлодок и судов примут участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут, помимо Петербурга и Кронштадта, в Североморске, Балтийске, Владивостоке, в оккупированном Севастополе, Каспийске, а также в пункте материально-технического обеспечения сил флота в Средиземном море в порту Тартус (Сирия).