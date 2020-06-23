За 7 июля на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, 1 случай – завозной из-за рубежа.

Об этом на своей странице в ФБ сообщил Сергей Аксенов, - предает Керчь.ФМ.

Всего на текущий период зарегистрировано 804 случая коронавирусной инфекции.

39 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 587 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории оккупированного полуострова, осуществляющими исследования на коронавирусную инфекцию обследовано 1290 человек.

Выздоровевших за весь период – 596 человек.

