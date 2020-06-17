Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр прав человека Zmina, Центр гражданского просвещения «Альменда», Центр гражданских свобод, ОО «КримSOS», «Крымская правозащитная группа» и Правозащитный центр «Дія» написали общее заявление в связи с обысками, которые прошли в 7 июля в оккупированном Крыму.

Так, правозащитники обратились к России и "властям" оккупированного полуострова с требованиями:

немедленно освободить всех задержанных;

провести «оперативное, эффективное и беспристрастное расследование незаконных задержаний и случаев физического насилия в Крыму», а также привлечь виновных в незаконных действиях к ответственности;

освободить всех ранее задержанных украинских политических заключенных и прекратить преследование крымских татар, крымских мусульман, активистов и гражданских журналистов, включая административные аресты, уголовные обвинения, конфискацию имущества и другие виды репрессий.

Также они призвали международные организации и правительства иностранных государств:

продолжать давление на российское правительство, чтобы остановить преследование представителей крымскотатарского народа и проукраинских активистов в Крыму;

осудить использование Россией ее собственного законодательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом для преследования адвокатов, правозащитников и общественных активистов в Крыму;

усилить секторальные санкции против России «за систематические грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, совершенные в Крыму, и ввести персональные санкции в отношении причастных лиц».

Как сообщал Аvdet, обыски в домах крымских татар прошли 7 июля рано утром: Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, Алима Суфьнова в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, у Сейрана Хайретдинова в селе Белокаменка Бахчисарайского района, Александра Сизикова в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, у Вадима Бектемирова в селе Каменка Симферопольского района и у Дилявера Меметова в Алуште.