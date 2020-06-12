Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби, передає Укрінформ.

Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадки COVID-19, за добу — 807 нових.

Зафіксовано 23 нових летальних випадків. Одужало 926 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 306 летальних випадків, 23 119 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 117, Києві — 114, Рівненській області — 78, Закарпатській області - 75.