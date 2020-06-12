В Україні зареєстрували 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 / Інфографіка
|10:29 08.07.2020
|Украина
Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби, передає Укрінформ.
Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадки COVID-19, за добу — 807 нових.
Зафіксовано 23 нових летальних випадків. Одужало 926 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 306 летальних випадків, 23 119 людей одужало.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 117, Києві — 114, Рівненській області — 78, Закарпатській області - 75.
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