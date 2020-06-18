Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що республіки Радянського Союзу могли виходити з його складу, "потягнувши подарунки від російського народу", фактично є погрозою на адресу пострадянських держав.

Таку думку в коментарі «Обозревателю» висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман, передає УНІАН.

"Те, що він сказав – це загроза. Це констатація того, що "ми, Росія, маємо право робити, що хочемо, будьте, хлопці, до цього готові". До цього треба бути готовим", – попередив опозиціонер.

Він назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством". "Перш за все, ніяких подарунків не було – найчастіше було просто захоплення", – сказав Гозман.

У цьому контексті він нагадав про приклади мирного, безкровного розділу держав. "Скрізь, де вдавалося здійснити розділ країни без крові, був один принцип: існуючі на сьогоднішній день кордони. Будь-який інший шлях веде до нескінченних суперечок, які ніколи не закінчаться і які рано чи пізно можуть вилитися у військове протистояння".

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" Володимир Путін заявив: "Виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій багаж величезну кількість російських земель, а потім вирішила вийти зі складу? Але тоді б виходила хоча б з чим прийшла і не тягла з собою подарунки від російського народу".



