Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"

11:45 08.07.2020   Россия

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що республіки Радянського Союзу могли виходити з його складу, "потягнувши подарунки від російського народу", фактично є погрозою на адресу пострадянських держав.

Таку думку в коментарі «Обозревателю» висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман, передає УНІАН.

 "Те, що він сказав – це загроза. Це констатація того, що "ми, Росія, маємо право робити, що хочемо, будьте, хлопці, до цього готові". До цього треба бути готовим", – попередив опозиціонер.

Він назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством". "Перш за все, ніяких подарунків не було – найчастіше було просто захоплення", – сказав Гозман.

У цьому контексті він нагадав про приклади мирного, безкровного розділу держав. "Скрізь, де вдавалося здійснити розділ країни без крові, був один принцип: існуючі на сьогоднішній день кордони. Будь-який інший шлях веде до нескінченних суперечок, які ніколи не закінчаться і які рано чи пізно можуть вилитися у військове протистояння".

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" Володимир Путін заявив: "Виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій багаж величезну кількість російських земель, а потім вирішила вийти зі складу? Але тоді б виходила хоча б з чим прийшла і не тягла з собою подарунки від російського народу".


 



Ще на цю тему:

14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
11:45 02.07.2020
У Росії завершився референдум щодо поправок до конституції
18:49 30.06.2020
Латвія заборонила мережу телеканалів РФ і закликали ЄС зробити те саме
13:43 30.06.2020
Повернення Росії до G7 поки неможливе – посол Британії
10:46 26.06.2020
Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
16:17 22.06.2020
Кремль про репліки Путіна в інтерв'ю: Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів
10:46 22.06.2020
«Питання – коли?»: Путін впевнений, що керівництво України «неминуче» приїде до Росії
19:41 18.06.2020
Сербія буде погоджувати із Росією рішення щодо Косова
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
13:49 08.07.2020
У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
12:44 08.07.2020
В Кронштадт прибыл отряд Каспийской флотилии
11:45 08.07.2020
Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 08.07.2020
Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін
15:03 08.07.2020
В оккупированном Крыму начались боевые учения, участвуют полтысячи военных
14:31 08.07.2020
Уряд України має намір розірвати меморандум із РФ про боротьбу з тероризмом
14:14 08.07.2020
«Душ вместо ванны»: в оккупированном Крыму призывают экономить воду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд