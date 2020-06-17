Крымчан оставили без интернета

11:30 08.07.2020   Крым

В оккупированном Крыму разгорелся очередной «мобильный» скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания МТС со 2 июля в одностороннем порядке изменила условия пользования интернетом.

Клиентам, пользующимся тарифами с безлимитным интернетом, на максимальной скорости теперь предоставляется только 500 Мб в сутки, а потом скорость до конца дня не превышает 128 Кб/сек.

Правда, пользователей об этом не предупредили.

Отметим, что большинство жителей полуострова пользуется сим-картами МТС, зарегистрированными в Краснодарском крае.

Крымчане возмущаются в соцсетях и обсуждают, к какому мобильному оператору лучше перейти.

«МТС уже заявлял в этом году, что значительно повышает тарифы в Крыму, но потом всё-таки передумал, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымский Алгоритм». – Сейчас – новая серия истории о том, что Крым как бы российский, но как бы не совсем».
 



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