Оккупированные Севастополь и Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Rt – это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток и используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапу снятия ограничений.

По данным на 7 июля, самый высокий Rt зафиксирован в аннексированном Севастополе – 2,57 (всего в городе выявлено 254 человека с коронавирусом, 5 из них за последние сутки; 5 зараженных скончались).

На втором месте оккупированный Крым с показателем 2 (789 зараженных за весь период пандемии и 28 за последние сутки, 31 скончался).

Замыкает первую тройку Чукотский автономный округ с коэффициентом 2.

