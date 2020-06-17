Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запускають кампанію про програму спрощеного вступу до вишів для жителів тимчасово окупованих територій "Тебе тут чекають".

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків зі ЗМІ Міністерства освіти і науки.

Мета кампанії - залучити якомога більше вступників із Криму та Донбасу до українських закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Абітурієнти з Криму та Донбасу можуть вступати до українських навчальних закладів без складання ЗНО.

Для вступу їм потрібно скласти ДПА з української мови та історії України і третій вступний іспит (або творчий конкурс), який залежить від обраної спеціальності.

Програма спрощеного вступу успішно діє вже шостий рік поспіль, та цього року жителі тимчасово окупованих територій можуть вступати на пільгових умовах до закладів освіти по всій Україні.

Усі деталі щодо умов вступу та інформацію про ЗНО тепер можна знайти на сайті програми www.vstup-prosto.com. Окрім сайту, запускається і масштабна промокампанія, яка має на меті привернути увагу вступників з тимчасово окупованих територій: створено відеоролики та зовнішня реклама програми спрощеного вступу.

"Завдяки освітнім центрам створені всі умови для комфортного вступу, і жителі тимчасово окупованих територій мають про це знати. Для них це шанс отримати якісну освіту і реалізувати себе у майбутньому", - наголосили у МОН.

Також нагадується, що вступникам з ТОТ не обов’язково мати український паспорт та український документ про освіту. Так само не обов’язково складати ЗНО. Потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти та звернутись до відповідного освітнього центру.

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяви та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму – не пізніше 20 серпня; вступники з Донбасу - не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.



