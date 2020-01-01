Лівійська національна армія (ЛНА) не відступить, поки усі “турецькі загарбники” і їх найманці не будуть вигнані з Лівії.

Про це, як передає телеканал Sky News Arabia заявив у вівторок ввечері її командувач Халіфа Хафтар, повідомляє УНН.

“Наша батьківщина знаходиться в небезпеці, її сьогоденню та майбутньому загрожує ненависний турецький колоніалізм, — вказав фельдмаршал. — Агресія Туреччини загрожує єдності Лівії і стабільності в регіоні. Вона прагне контролювати ресурси і багатства нашої країни, щоб впоратися зі своєю економічною кризою”.

“Ми відгукнулися на настійні вимоги міжнародного співтовариства піти на домовленості про політичне врегулювання, однак не дозволимо використовувати цей період для перекидання зброї і найманців до Лівії, — попередив Хафтар. — Ми будемо вести боротьбу проти турецької агресії, дотримуватися національних принципів і не відступимо, поки турецькі загарбники і їх найманці не будуть вигнані”. ЛНА, підкреслив він, продовжить “нарощувати свій потенціал” для захисту лівійців від цього вторгнення і терористів.

У Лівії протягом довгого часу паралельно існують два органи виконавчої влади: Уряд національної згоди (УНЗ) Фаїза Сарраджа і тимчасовий кабінет, діючий на сході країни спільно з парламентом і підтримуваний ЛНА. Понад рік тому протиборчі табори розв’язали бої за головне місто країни, після того як Хафтар 4 квітня 2019 року почав наступ на столицю з метою, як він заявляв, звільнення її від терористів.

Тріполійской кабмін у відповідь мобілізував всі підконтрольні йому збройні формування, офіційно звернувшись за допомогою до Туреччини на підставі підписаного з нею в листопаді минулого року меморандуму про військове співробітництво. До теперішнього моменту при активній підтримці Анкари УНЗ вдалося повернути контроль над рядом захоплених раніше силами ЛНА територій.

Раніше, президент Єгипту заявив, що будь-яка його операція у Лівії — буде легітимною. У відповідь на це УНЗ заявив, що — вважає ці заяви “оголошенням війни”.